Sahte belgeyle Bartın'a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

BARTIN'da, sahte belge düzenleyerek kente giriş yapmak isteyen 12 kişi, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı. 12 kişiye toplam 37 bin 800 TL idari para cezası da verildi.

Bartın Valiliği'nin kente gelinmemesini istediği ve seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin yurda yerleştirilerek 14 gün karantinaya alınacağı açıklamasıyla birlikte jandarma ekipleri, bu kapsamda çalışma yaptı. Bir grubun, sahte seyahat izin belgesi ile Zonguldak Çaycuma- Kozcağız sınırından, kente giriş yapacağını belirlendi. Jandarma ekipleri bu sabah, kontrol noktasına grubun bulunduğu minibüsü durdurdu. İstanbul'dan memleketlerine geldiklerini söyleyen 12 kişi, haklarında belgede sahtecilikten suçundan soruşturma başlatılarak, Çeşm-i Cihan Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

12 kişiye ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL'den toplam 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece de Zonguldak Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde yaşayan A.C.'nin (40), seyahat izin belgesi olmadan yaya olarak Bartın'ın Tasmacı köyüne yürüyerek geçtiğini tespit etti. 3 bin 150 TL para cezası kesilen A.C., Zonguldak'a geri gönderildi.

- Bartın