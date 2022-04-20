Son dakika haberleri... SAHTE BELGEYLE TESCİLLE VERGİ KAÇIRAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SAHTE BELGEYLE TESCİLLE VERGİ KAÇIRAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

20.04.2022 10:23
Son dakika haberleri... SAHTE BELGEYLE TESCİLLE VERGİ KAÇIRAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak, ülkeye çalıntı araçları vergisini ödemeksizin sahte belgelerle tescil eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Noterlerin kullandığı sistem açığından faydalanarak, ülkeye çalıntı araçları vergisini ödemeksizin sahte belgelerle tescil eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Noterler tarafından kullanılan ARTES sisteminin açığından faydalanarak, yurt dışından çalınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmemiş sahte belgelerle araçların tescil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Amasya ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sırasında sahte belgelerle tescil edilen 5 araca el konularak Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı İstanbul'da sistem açığından faydalanarak araç çaldıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SAHTE BELGEYLE TESCİLLE VERGİ KAÇIRAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SAHTE BELGEYLE TESCİLLE VERGİ KAÇIRAN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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