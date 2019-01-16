Son Dakika Haberleri: Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı

Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahte bileziği kuyumcuya satmak isteyen M.A. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Sahte Bileziği Kuyumcuya Satmak İsterken Yakalandı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahte bileziği kuyumcuya satmak isteyen M.A. isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre Çarşamba ilçesinde 32 yaşındaki M.A., bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istedi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Samsun, Polis, Güncel
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