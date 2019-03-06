Son Dakika Haberleri: Sahte Bilezik Satmaya Çalışan Şahıs Yakalandı

Sahte Bilezik Satmaya Çalışan Şahıs Yakalandı

57 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte bilezik satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Sahte Bilezik Satmaya Çalışan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte bilezik satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine sahte bilezik satmaya çalışan O.K. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa
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