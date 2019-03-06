Sahte Bilezik Satmaya Çalışan Şahıs Yakalandı
57 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte bilezik satmaya çalışan bir kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde sahte bilezik satmaya çalışan bir kişi yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerine sahte bilezik satmaya çalışan O.K. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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