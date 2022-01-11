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Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler - Son Dakika

Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler

11.01.2022 15:41
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde gittiği kuyumcu dükkanında sahte 2 bileziği, 9 Cumhuriyet altınıyla takas edip kaçan 2 şüpheli, İstanbul'da lüks bir otelde eğlenirken yakalandı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde gittiği kuyumcu dükkanında sahte 2 bileziği, 9 Cumhuriyet altınıyla takas edip kaçan 2 şüpheli, İstanbul'da lüks bir otelde eğlenirken yakalandı.

Gölyaka ilçesinde önceki gün bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki 2 bileziği 9 Cumhuriyet altınıyla takas ettikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra bileziklerin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve A.Ş.A. olduğunu belirledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Şüphelilerin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıldızlı bir otele yerleştiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile yanlarındaki Ç.Ö., S.P. ve G.P., otel odasında eğlenirken yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve odada yapılan aramada kuyumcudan alınan altınların bozdurularak elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, B.S. ve A.Ş.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.


Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler
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Cumhuriyet, İstanbul, Gölyaka, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte bilezikleri kuyumcu dükkanında takas edip, lüks otelde eğlendiler - Son Dakika
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