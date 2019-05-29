Son Dakika Haberleri: Sahte bomba düzenekli soyguncuyu topallaması yakalattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte bomba düzenekli soyguncuyu topallaması yakalattı

19 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.'yi bir ayağının kısa olması ve topallaması ele verdi.

Sahte bomba düzenekli soyguncuyu topallaması yakalattı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.'yi bir ayağının kısa olması ve topallaması ele verdi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya'da bozdurmak isterken kıskıvrak yakalandı. Amasya'dan Tokat'a getirilen şahıs polis eşliğinde Zile Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının 'Neden kuyumcuyu soydunuz' şeklindeki sorularını cevapsız bırakan şahıs ifade işlemleri için Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bir ayağının kısa olması soyguncuyu ele verdi

Zile ilçesinde yaşanan soygun olayının ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma yaptı. Olayın şüphelisinin bir ayağının kısa olması nedeniyle yürümesinde aksaklık olduğunu gören ekipler, şahsın bir gün önce icra dosyası nedeniyle bir avukata gittiğini tespit etti. Şahsın otomobilinin plakasını tespit eden ekipler şehir polis kamera kayıtlarından Amasya'ya giden soyguncuyu altınları bozdurmak isterken bir kuyumcuda yakaladı. Şahsın yaklaşık 50 bin lira borcu olduğunu ve borcunu ödemek için kuyumcuda soygun yaptığını söylediği öğrenildi.

Üzerinden 28 adet altın bilezikle 27 bin lira para çıktı

Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli C.S. (36), başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. Amasya'da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı. Dinamit lokumu süsü verilen düzeneğin alçıdan, tabancanın ise kuru sıkı olduğu öğrenildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: İHA
Tokat, Zile, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü dönen ağabey, tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu Tokat'ta hareketli dakikalar! Tezgaha bıraktı, altınları alıp kaçtı Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi Asena Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte bomba düzenekli soyguncuyu topallaması yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]