Sahte bomba düzenekli soyguncuyu topallaması yakalattı

Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.'yi bir ayağının kısa olması ve topallaması ele verdi.

Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S.'yi bir ayağının kısa olması ve topallaması ele verdi.



Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya'da bozdurmak isterken kıskıvrak yakalandı. Amasya'dan Tokat'a getirilen şahıs polis eşliğinde Zile Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Basın mensuplarının 'Neden kuyumcuyu soydunuz' şeklindeki sorularını cevapsız bırakan şahıs ifade işlemleri için Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Bir ayağının kısa olması soyguncuyu ele verdi



Zile ilçesinde yaşanan soygun olayının ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma yaptı. Olayın şüphelisinin bir ayağının kısa olması nedeniyle yürümesinde aksaklık olduğunu gören ekipler, şahsın bir gün önce icra dosyası nedeniyle bir avukata gittiğini tespit etti. Şahsın otomobilinin plakasını tespit eden ekipler şehir polis kamera kayıtlarından Amasya'ya giden soyguncuyu altınları bozdurmak isterken bir kuyumcuda yakaladı. Şahsın yaklaşık 50 bin lira borcu olduğunu ve borcunu ödemek için kuyumcuda soygun yaptığını söylediği öğrenildi.



Üzerinden 28 adet altın bilezikle 27 bin lira para çıktı



Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli C.S. (36), başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. Amasya'da bilezikleri bozdurmak isterken Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı. Dinamit lokumu süsü verilen düzeneğin alçıdan, tabancanın ise kuru sıkı olduğu öğrenildi. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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