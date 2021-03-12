Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika

Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar

12.03.2021 10:13

Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar Mersin'de ele geçirdiği sosyal medya hesapları üzerinden 'kazandıran borsa' adıyla paylaşım yapan ve güven vererek 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 kişi yakalandı Mersin'de ele geçirdiği sosyal medya hesapları üzerinden 'kazandıran borsa' adıyla...

Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar

Mersin'de ele geçirdiği sosyal medya hesapları üzerinden 'kazandıran borsa' adıyla paylaşım yapan ve güven vererek 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de ele geçirdiği sosyal medya hesapları üzerinden 'kazandıran borsa' adıyla paylaşım yapan ve güven vererek 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir sosyal medya platformunda gördüğü 'kazandıran borsa' paylaşımı üzerine paylaşım yapan şahısla irtibata geçen F.E., kendisinin de paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, yardım istedi. Şüpheli ise F.E.'ye banka hesap numarasını vererek, para yatırması gerektiğini ancak yatırırsa kazanabileceğini söyledi. Bunun üzerine F.E., ilk önce bin 200 TL yatırdı. Daha sonrasında beklediği parayı alamayan F.E. şüpheli ile tekrar irtibata geçti. Şüpheli ise yasalaştırma bedeli istenildiğini öne sürerek, tekrar para yatırması gerektiğini hatta kredi çekip oynayabileceğini söyledi. Bunun üzerine F.E. önce 4 bin sonra 6 bin 400 ve daha sonrasında da 5 bin 300 yatırdı. Toplamda 16 bin 920 TL yatıran F.E. dolandırıldığını anlayınca polise gitti.

Olayla ilgili araştırma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 8 Mart tarihinde şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ve olayla ilgili gözaltına aldıkları bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kendisine 7 farklı bankada hesap açtıran ve hesabına 200 bin TL olarak gelen paranın tamamını verdiği şahsın İ.A. olduğunu tespit eden ekipler, olaya karışan diğer şahısların ise M.G. ile D.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şahısların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde bir adet banka kartı, flash bellek ve cep telefonu ele geçirdi. D.D., M.G. ve İ.A.'yı gözaltına alan ekipler, şüpheli hesap sahibi olan C.T. isimli şahsın 7 farklı bankadaki hesap hareketleri temin edildiğinde hesaplarına 15 farklı şahıs tarafından defalarca yüksek miktarda para girişlerinin olduğunu tespit etti. C.T.'yi de gözaltına alan ekipler, 4 şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Şüphelilerden M.G. ve İ.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, D.D. ev hapsi, C.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar
Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar
Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar
Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar
Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar

Türk Lirası, Mersin, Medya, Borsa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte borsa ile 15 kişiyi dolandırdılar - Son Dakika


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