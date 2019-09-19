Sahte boya çetesi, yaptıkları firmayı bile şaşırttı

Bartın'da asayiş ekipleri değerinden çok düşük fiyata boya getirtildiği, vatandaşlara ve müteahhitlere satıldığı yönündeki ihbar üzerine yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kente değerinden çok düşük fiyata boya getirildiği, getirilen boyanın da vatandaşlara ve müteahhitlere değerinin altında fiyatta satıldığı ve bu yöntemle de büyük miktarda kazanç elde edildiğini tespit etti. Şebekenin de yakalanması amacıyla drone tabir edilen insansız hava araçları da kentin giriş ve çıkışlarında havada sabit konuma getirildi. Boyaların Bartın'a girişi takip edildi.



Yapılan takipte boyaların yolcu minibüsü ile dikkat çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde gönderildiği tespit edildi. Zonguldak'tan gelen boyaların Yalı mevkisinde taksiyle gelen şüphelilere yüklendiği drone ile tespit edildi. Şüpheliler, Bartın iç piyasasına boyaları dağıtmak üzereyken suç üstü yakalandı. Zonguldak'tan Bartın'a getirilen sahte boya konusu ile alakalı Zonguldak'ta da yapılan eş zamanlı operasyonda Zonguldak'taki şüpheliler de yakalanarak depolarına operasyon düzenlendi.



Zonguldak'taki operasyon sonucunda zanlıların deposu tespit edildi. Depoda kaliteli ve yüksek fiyatlı boya markalarının sahtesinin bulunduğu yüzlerce boya ele geçirildi. Öte yandan boya firmasının da şebekenin yöntemine kendisinin bile şaşırdığı; üretilen boyanın halk sağlığı açısından kontrolünü yapacaklarını da belirtti. Şebeke kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları pahalı ve kaliteli etiketleri yapıştırarak orijinal ürün gibi müteahhitlere ve vatandaşlara normal değerinin altında sattıkları anlaşıldı. Zonguldak'taki şüphelilere ait depolarda ele geçirilen boya ve etiketlere de el konuldu.



"Sahtecilik", "Dolandırıcılık ve Marka kanuna muhalefet" suçundan yakalanan G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor. - BARTIN