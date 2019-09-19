Son Dakika Haberleri: Sahte boya operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sahte boya operasyonu

22 dakika önce

Bartın'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.

Bartın'da, piyasaya sahte boya süren 3 şüpheli, drone destekli operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente getirilerek vatandaş ve müteahhitlere orijinal görünümlü boyaların ucuza satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla kent giriş ve çıkışlarını drone'u havada sabit konuma getirerek takip eden ekipler, boyaların yolcu minibüsüyle dikkati çekmemek için parça parça 10-15 kova şeklinde getirildiğini belirledi.

Zonguldak'tan getirilen boyaların piyasaya sürülmek amacıyla Yalı mevkisinde bir taksiye alındığı sırada şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yapılan çalışmada, Zonguldak'ta şüphelilere ait depoda yüzlerce boya kovası ele geçirildi.

Şüphelilerin, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırdıkları bilinen boya markası etiketlerini yapıştırarak orijinal ürün gibi değerinin altında sattıkları ve bu yolla yaklaşık 1 milyon lira gelir sağladıkları tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D'nin (37) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte boya operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı
Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı Çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu, en yakın rakibine büyük koalisyon önerisinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte boya operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]