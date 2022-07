Sahte çağrı mağduru taksi çalışanı, yazılım geliştirdi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde taksi çalışanları, sahte çağrılara teknoloji ile çözüm buldu. Caner Can ve yazılımcı ağabeyinin geliştirdiği uygulama ile durak, taksi ve müşteri arasında 'dijital köprü' kuruldu. Uygulama ile mağduriyetlerinin ortadan kalktığını belirten Can, "Müşterimiz cep telefonundan uygulamayı açıp, çağrı butonuna basıyor. Duraktaki tablet, sıra kimdeyse onu müşteriye yönlendiriyor" dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'ndeki taksi durağı çalışanları, uzun süredir sahte çağrı nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Kendi bölgelerindeki mahallelerin otobüs durakları ile kavşaklarına buton yerleştiren ancak bu taksi çağırma sistemine oyun amaçlı basan çocuklar nedeniyle duraktan çıkan şoförler, hem sıra kaybediyor hem de boşa akaryakıt harcıyor.

HER DURAĞA ÖZEL TANIMÇağrının sahte olup, olmadığını anlamak için hareket geçen taksi çalışanları, çareyi teknolojide buldu. Durak çalışanı Caner Can, kendi bölgelerini tanımladığı haritayı yazılımcı ağabeyi ile birlikte telefon uygulamasına dönüştürdü. Uygulama ile durakla müşteri arasında bağlantı kurularak, tek tuşla istenilen konuma taksi çağrılabiliyor. Uygulama her durağa özel tanımlandığı için taksi durakları birbirlerinin bölgelerine de müdahale etmiyor.10 TAKSİ DURAĞI SATIN ALDIKısa süre içinde kentteki 10 taksi durağının satın alarak, kullanmaya başladığı uygulama ile mağduriyetlerinin ortadan kalktığını anlatan Caner Can, "Müşterimiz cep telefonundan uygulamayı açıp, çağrı butonuna basıyor. Duraktaki tablet, sıra kimdeyse onu müşteriye yönlendiriyor. Biz müşterinin bilgilerini, o bizim bilgilerimizi görebiliyor. İstenilirse telefon üzerinden iletişim de kurabiliyoruz" dedi.'DAHA KURUMSAL OLDUK'

Yeşildere Taksi Durağı Başkanı Metin Can da uygulama sayesinde gereksiz çağrılardan kurtulduklarını söyledi. Kısa sürede Antalya'daki tüm taksi duraklarının bu uygulamayı kullanacağını belirten Can, "Hem yakıt maliyetinden hem zaman kaybından kurtulduk. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun kaldı. Uygulama sayesinde daha kurumsal olduk" diye konuştu.