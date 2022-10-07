SAHTE ÇAĞRI MERKEZİYLE MİLYONLUK VURGUN; KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN ÇİFTLİK KURMUŞLAR - Son Dakika
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SAHTE ÇAĞRI MERKEZİYLE MİLYONLUK VURGUN; KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN ÇİFTLİK KURMUŞLAR

07.10.2022 14:08

İLLEGAL çağrı merkezi kurarak "Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek banka bilgilerini ele geçirdikleri mağdurlardan milyonluk vurgun yapan çete üyesi 55 şüpheli, 21 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

İLLEGAL çağrı merkezi kurarak "Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek banka bilgilerini ele geçirdikleri mağdurlardan milyonluk vurgun yapan çete üyesi 55 şüpheli, 21 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak çiftlik kurdukları da belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı. Şüphelilerin İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri; İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte müşteri temsilcileri Jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekanları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 Alpaka, siyah kuğu ile 2 cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHTE ÇAĞRI MERKEZİYLE MİLYONLUK VURGUN; KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN ÇİFTLİK KURMUŞLAR - Son Dakika

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