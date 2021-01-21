Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi

21.01.2021 16:36

Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezinde çalıştığı beyan edilen 87 kişi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kurdukları sahte çağrı merkezinde çalıştığı beyan edilen 87 kişi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kurulan paravan şirketlere bağlı olan fakat çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kurulan özel ekibin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda paravan çağrı merkezi şirketi üzerinden 87 kişinin sigortalı gösterildiği, fakat bu kişilerin hiç birisinin çalışmadığı ve böylelikle SGK'ya binlerce liralık zarar ettirildiği anlaşıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda toplamda 58 kişinin ifadesini aldı. Şüphelilerden H.Ş.'nin kendi kardeşini de bir süre sigortalı gösterdikten sonra işsizlik maaşı almasını sağladığı ve bu parayı da kendisinin aldığı ortaya çıktı.

Şirket kurucuları olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan H.Ş., E.K., İ.Y.Ö. ve Ö.U. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 4 kişinin, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmasından dolayı 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan işlemleri devam ediyor.

Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sahte çağrı merkeziyle SGK'yı zarara uğratan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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