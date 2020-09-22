Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya için 'köpek balığı' şakası - Son Dakika

Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya için 'köpek balığı' şakası

ANTALYA'da dün cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, bir anda düdük çalarak sahilde yüzenleri, denizde köpek balığı olduğunu söyleyerek dışarı çıkarttı.

Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya için 'köpek balığı' şakası, System.String[]

ANTALYA'da dün cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, bir anda düdük çalarak sahilde yüzenleri, denizde köpek balığı olduğunu söyleyerek dışarı çıkarttı. Hemen ortadan kaybolan sahte cankurtaranların, sosyal medya için video çektikleri anlaşıldı.

Cankurtaran kıyafeti giyen iki kişi, dün akşam üzeri arkadaşlarıyla beraber Lara Sahili'ne geldi. Sahilde denize girenlere düdük çalan iki kişi, denizde 8 metrelik köpek balığı olduğunu belirterek, vatandaşların dışarı çıkmalarını istedi. Vatandaşlar korku içerisinde denizden çıkarken, düdük çalarak koşuşturan iki kişi ise hemen sahilden uzaklaştı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika boyunca denize giremedi. Cankurtaran kıyafeti giyen bu kişilerin cankurtaran olmadığının anlaşılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise gün içerisinde Lara Sahili'nde denetim gerçekleştirdi.

SOKAKTA ŞAKALAŞAN SAHTE CANKURTARANLARCankurtaranların olayı şaka amacıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sahildeki vatandaşları köpek balığı bulunduğu söylemiyle uzaklaştırmaya çalışan cankurtaranların, bundan kısa süre önce yine Lara bölgesinde çektikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Sokakta birbirleriyle şakalaşarak aracın çekilmesi için düdük çalan sahte cankurtaranlar, sahilde köpek balığı şakasının ardından yeniden bir video çekerek paylaşım yaptı. Çok tatlı bir video çektiklerini aktaran sahte cankurtaranlar, "Güzel bir video oldu. Hepinizin emeğine sağlık. Hepinize teşekkür ederim. Video 15 dakika sonra yayında olacak hepinize iyi seyirler" dedi.Anlık paylaşımlarına devam eden cankurtaranlar birbirleriyle şakalaşmayı sürdüren, "Ayıp değil mi kanka, o kadar insanı denizden çıkarttınız", "Olayı ne büyüttünüz" diyerek paylaşımlarına devam etti.'FENOMEN OLAYI GİBİ BİRŞEY'Lara Sahili'nde dün yaşanan olayı gören Tamer Baydar (45), "Dün burada cankurtaran kıyafeti giyen iki genç, plaja indi. Bağıra bağıra '8 metrelik köpek balığı var. Hemen sudan çıkın' dedi. Bir bağrışma oldu koşa koşa kaçıp gittiler. Herhangi bir köpek balığı görüntüsü falan yok. Büyük ihtimalle fenomen olayı gibi bir şey. 2 kişi de sivil kıyafetleriyle üst tarafta durdu. Onları kameraya çekti. Onlar da hemen kaçtı. Yaklaşık 30 saniyelik bir olay" dedi.'ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR'Bir başka görgü tanığı İrfan Demir (57), dün denize girdiği sırada olayın gerçekleştiğini anlattı. 3- 4 kişinin koşarak denize geldiğini ve düdük çaldığını söyleyen Demir, "Üzerlerinde sarı tişörtler vardı. Koşarak hemen uzaklaştılar. Vatandaşlar ne olduğunu anlamadı 15 dakika denize girmedi. Biz köpek balığı falan görmedik. Gelen kişiler ortalığı galeyana getirdi. Ortalığı karıştırmak amaçlı bir eylem yaptılar" diye konuştu.'HERKES OYUNA KURBAN GİTMİŞ'

İlayda Çelik (20) de "Böyle bir olay başıma gelse inanmazdım. Bu bir Youtuber veya Tiktok fenomeninin işi. Bildiğiniz cahillik. Sonuç olarak kıyıda köpek balığı olmaz. Herkes bir oyuna kurban gitmiş" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte cankurtaranlardan denizdekilere sosyal medya için 'köpek balığı' şakası - Son Dakika

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