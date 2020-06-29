'Sahte çek' davası sanığına, 4 yıl hapis ve 33 bin TL para cezası - Son Dakika

'Sahte çek' davası sanığına, 4 yıl hapis ve 33 bin TL para cezası

KAYSERİ'de inşaat iskelesi malzemesi satın almak için anlaştığı kişiye sahte çek verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Vezni Ş., 4 yıl 2 ay hapis ve 33 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de inşaat iskelesi malzemesi satın almak için anlaştığı kişiye sahte çek verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Vezni Ş., 4 yıl 2 ay hapis ve 33 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Mart 2018'de meydana geldi. İnşaat işleri ile uğraşan U.K., inşaat iskelesi malzemesi sattığı Vezni Ş.'den 27 bin TL'lik çek aldı. U.K., bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu öğrendi. Şikayet sonrası şüpheli Vezni Ş. hakkında, 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' suçlarından dava açıldı.

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Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Vezni Ş. katılmazken, mağdur U.K. salonda hazır bulundu. Malzemeleri vermediği için zararı olmadığını söyleyen U.K., "Söz konusu çeki Vezni Ş'den aldım. Malzeme alım satımı karşılığında aldığım için bankaya gittim. Sahte çıktı. Vezni'ye söylediğimde de 'Ben de çeki başkasında aldım' dedi. Malzemeleri vermediğim için bir zararım olmadı. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Vezni Ş.'ye, 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay, 'sahtecilik' suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 4 yıl 2 ay hapis ve 33 bin 740 TL para cezası verdi. Heyet, İstinaf süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sahte çek' davası sanığına, 4 yıl hapis ve 33 bin TL para cezası - Son Dakika

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