Üye Girişi
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama - Son Dakika

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama

21.01.2022 09:47

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama Sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 7 ilde yapılan operasyonda yakalanan 25 kişiden 8'i adliyeye sevk edilirken, bu şahısların 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama

TRABZON - Sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 7 ilde yapılan operasyonda yakalanan 25 kişiden 8'i adliyeye sevk edilirken, bu şahısların 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu Trabzon merkezli Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce'de "sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanılarak piyasaya sürmek suretiyle dolandırıcılık" suçuyla ilgili operasyon düzenlendi. Sahte çek ve senet ile bir çok araç alıp, ülke genelinde 27 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 25 kişiye yönelik yapılan operasyonda sahte çek ve senetler ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi yakalanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıt üzerinde şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların bu yöntemle birçok kez araç aldığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden satışa sunulan araçların sahipleri ile iletişime geçerek, paranın küçük bir kısmını peşin, kalanını ise çek ile anlaşarak satın alan şahıslar bu yöntemle 27 kişiye dolandırdı. Anlaştıkları kişilere aktif halde olan ve bir süre sonra iflas vererek pasif hale gelen şirketlere ait çekleri vererek araçların satışı alan şahıslar, polis ekiplerince 7 ilde yapılan operasyon ile yakalandı. Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişinin yaklaşık 5 milyon dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 8'i dün Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 kişinin gece saatlerine kadar süren ifadelerinin ardından 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama

YORUMLAR
500

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama - Son Dakika


HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı         
15:44
Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül! Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!         
15:39
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgun yapan çeteye 5 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement