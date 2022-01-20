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Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede - Son Dakika

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede

20.01.2022 11:34
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 7 ilde yapılan operasyonda yakalanan 25 kişiden 8'i bugün adliyeye sevk edildi.

Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet düzenleyerek 27 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandıran çeteye yönelik Trabzon merkezli 7 ilde yapılan operasyonda yakalanan 25 kişiden 8'i bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu Trabzon merkezli Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Düzce'de "sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanılarak piyasaya sürmek suretiyle dolandırıcılık" suçuyla ilgili operasyon düzenlendi. Sahte çek ve senet ile bir çok araç alıp, ülke genelinde 27 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 25 kişiye yönelik yapılan operasyonda sahte çek ve senetler ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi yakalanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıt üzerinde şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların bu yöntemle birçok kez araç aldığı ortaya çıktı. İnternet üzerinden satışa sunulan araçların sahipleri ile iletişime geçerek, paranın küçük bir kısmını peşin, kalanını ise çek ile anlaşarak satın alan şahıslar bu yöntemle 27 kişiye dolandırdı. Anlaştıkları kişilere aktif halde olan ve bir süre sonra iflas vererek pasif hale gelen şirketlere ait çekleri vererek araçların satışı alan şahıslar, polis ekiplerince 7 ilde yapılan operasyon ile yakalandı. Kağıt üzerinde şirket kuran ve sahte çek senet dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 27 kişinin yaklaşık 5 milyon dolandırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 8'i bugün Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - TRABZON

Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede
Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte çek senetle 5 milyonluk vurgunun şüphelileri adliyede - Son Dakika
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