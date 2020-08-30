Sahte çipli kimlik kartıyla cep telefonu dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen kadın yakalandı -... - Son Dakika

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelinin aynı yöntemle İzmit'teki 7, Gölcük 'teki 2 ve Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir iş yerinden cep telefonu alıp anlaştığı kişilere sattığı tespit edildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.C'yi (23) İzmit ilçesinde cep telefonu satışı yapılan iş yerinde suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli ve Sakarya'da iş yerlerinden sahte çipli kimlikle cep telefonu alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kocaeli ve Sakarya 'da sahte çipli kimlik kartıyla cep telefonu alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kadın yakalandı.

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