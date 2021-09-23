"Sahte çürük raporu" davasında yeni karar - Son Dakika

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanıklı "sahte çürük raporu" davası, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu karara bağlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, bazı sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Palmed Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. adına kayıtlı bulunan, hastane yapılması amacıyla inşaatına başlanılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15. Füze Üs Komutanlığının talebi ile şerh konulması sonrasında inşaatı durdurulan taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması amacıyla menfaat talebinde bulunan ancak para pazarlıklarının sonuca ulaşmaması neticesinde eylemlerini tamamlayamayan sanıklar Murat Tugay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanıklar Murat Tugay Tepe ile Erdem Kılıç'ın, mağdur Turgut Tolga İyitaş'a karşı işledikleri iddia edilen "dolandırıcılık" suçundan düşme kararı verilmesi talep edildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Zeki Üçok'u müşteki Palmed firmasına karşı "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçuna teşebbüs" suçundan 5 ay hapis ve 20 lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın hapis cezasını 3 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Heyet, sanık Murat Tugay Tepe'yi de yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçuna teşebbüs" suçundan 5 ay hapis ve 20 lira adli para cezasına mahkum etti. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate varamadığını bildiren heyet, Tepe'nin cezasında erteleme yapılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Sanıklar Erdem Kılıç ve Murat Tugay Tepe hakkındaki, müşteki Turgut Tolga İyitaş'a karşı "dolandırıcılık" suçu yönünden taraflar arasında uzlaşma gerçekleştiğinden davanın düşürülmesine karar veren heyet, dosyadaki materyallerin delil olarak saklanmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

Kaldırılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği savcılarından Hikmet Usta'nın hazırladığı ve kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu 17 sanığın 1 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyordu.

Aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyuncu Engin Akyürek ve yapımcı İsmail Kılıçarslan'ın da bulunduğu 61 müştekinin yer aldığı iddianamede, sanıklar 60 eylemden sorumlu tutuluyordu.

Ahmet Zeki Üçok'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 4 kez "nitelikli yağma", 54 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu görevini kötüye kullanma" suçlarından toplam 129 ila 403 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanık Murat Tugay Tepe'nin, Üçok ile aynı suçların yanı sıra "fuhuş için aracılık ve yer temin etmek"ten toplam 134 ila 413 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyordu.

Davayı 4 Nisan 2013'teki duruşmada karara bağlayan mahkeme, Üçok'u 9 yıl 7 ay ve Murat Tugay Tepe'yi de 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı'yı 2 yıl 6'şar ay, 6 sanığı da 4 yıl 2 ay ila 51 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum ederken, 6 sanığın beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2015'te Üçok ve Tepe'nin de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili verilen hükümleri hem esas hem de usul yönünden bozarken, diğer 6 sanığın beraatini onamıştı.

Yeniden yapılan yargılama sonucunda 26 Haziran 2018'de mahkeme heyeti, sanık Erdem Kılıç'ı, müşteki Turgut Tolga İyitaş'a karşı dolandırıcılık suçunu işlediğini sabit görerek, 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Heyet, sanık Murat Tugay Tepe'yi müşteki Turgut Tolga İyitaş'a karşı dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis ve Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan da 10 ay hapis olmak üzere, toplamda 1 yıl 8 ay hapis ve 160 TL adli para cezası ile cezalandırmıştı.

Heyet, sanık Ahmet Zeki Üçok'u, "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan 6 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı, Murat Can Çarmıklı'yı, "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan, 10'ar ay hapis ve 4'er gün adli para cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların cezalarını erteleyerek, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetmişti.

Diğer sanıklar hakkındaki bazı suçlamaların düşürülmesine, bazı sanıkların ise tüm suçlardan beraatlerine karar vermişti.

Davanın temyiz edildiği Yargıtay Ceza Dairesi, dosyayı kısmen bozmuş, sanıkların yeniden yargılanmalarına başlanmıştı.