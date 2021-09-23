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'Sahte çürük raporu' davasında yeniden karar - Son Dakika

'Sahte çürük raporu' davasında yeniden karar

23.09.2021 12:16
'Sahte çürük raporu' davasında yeniden karar, System.String[]

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un sanıkları arasında yer aldığı 'sahte çürük raporu' davası Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı.

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un sanıkları arasında yer aldığı 'sahte çürük raporu' davası Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı. Mahkeme, emekli hakim Üçok'u 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, cezayı 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

'Sahte çürük raporu' verdikleri iddiasıyla yargılanan emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç'ın Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden görülen davaları karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu. Mütalaada, sanıkların 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Palmed sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı hastane yapılması amacıyla inşaatına başlanılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15'inci Füze Üs Komutanlığı'nın talebi ile şerh konulması üzerine inşaatı durdurulan taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması amacıyla menfaat talebinde bulunulduğu kaydedildi. Mütalaada, para pazarlıklarının sonuca ulaşmaması neticesinde eylemlerini tamamlayamayan sanıklar Murat Turgay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama' suçunu işledikleri anlatıldı. Eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığının belirtildiği mütalaada, sanıklar Murat Tugay Tepe ve Ahmet Zeki Üçok'un 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs' suçundan 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, Ahmet Zeki Üçok'u 'Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamaya teşebbüs' suçundan takdir indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirerek, 10 taksitle ödenmesine karar verdi. Sanık Murat Tepe'yi aynı suçtan takdir indirimi uygulayarak 5 ay hapis ve 20 TL adli para cezasına çarptıran heyet, sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezayı ertelemedi ve para cezasına çevirmedi. Heyet, diğer sanık Erdem Kılıç'ın hakkında müşteki tarafla uzlaştığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 247 sayfalık iddianamede, Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli yer alırken, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Engin Akyürek gibi isimler müşteki olarak bulunmuştu. İddianamede, şüphelilerin 'sahte çürük raporu' hazırladıkları iddia edilerek, gerçekleştirdiği öne sürülen 60 eylem anlatılmıştı.

İddianame kapsamında açılan dava, kapatılan özel yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve eski hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 'örgüt üyesi olmak, yağmaya teşebbüs ve dolandırıcılık' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Üçok, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik 'yağmaya teşebbüs' suçundan ve diğer suçlamalardan da beraat etmişti. Sanık Murat Tugay Tepe'yi 'örgüt kurmak ve yönetmek, yağma, yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıkları da çeşitli suçlardan hapis cezasına mahkum edilmişti. Diğer sanıklara da çeşitli suçlardan, çeşitli oranlarda cezalar verilmişti. İtiraz üzerine Yargıtay tarafından incelenen davanın kararı, Üçok'un da arasında bulunduğu sanıklar hakkında suç örgütü kurduklarına dair inandırıcı ve hukuka uygun kanıtlar bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada, Ahmet Zeki Üçok'u, 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, 6 bin TL adli para cezasına çevirmişti. Mahkeme, sanık Murat Tugay Tepe'yi, 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 1 yıl 8 ay, Erdem Kılıç'ı ise 'dolandırıcılık' suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, sanıklar Fatma Sibel Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı'yı, 'yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bırakmış, diğer sanıklar yönünden ise beraat ve düşürülme kararı vermişti.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay, Ahmet Zeki Üçok, Murat Turgay Tepe ve Erdem Kılıç yönünden kararın yeniden bozulmasına karar vermişti. - İSTANBUL

Ahmet Zeki Üçok, Yargıtay, Emekli, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sahte çürük raporu' davasında yeniden karar - Son Dakika


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