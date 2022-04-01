SAHTE DAVULCUYA KARŞI 'YAKA KARTI' UYARISI - Son Dakika
Üye Girişi

SAHTE DAVULCUYA KARŞI 'YAKA KARTI' UYARISI

01.04.2022 09:51

İSTANBUL'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak.

İSTANBUL'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu. Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşeli kartı varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri ramazan davulcuları sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut bu yıl İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ BİLEN DAVULCULAR

Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi veren Aykut, "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları. Mahallelerde ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde biz tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu olarak, bütün muhtarlarımızla bağlantılı irtibata geçerek, ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde on beş gün kala onları davet ederiz. Kimlik fotokopilerini, iletişim bilgilerini alırız. Onlara davul çalacak sahnede yapması gereken hareketleri de uyarılarda bulunuruz. Ülkemizde pandemi sürecinde maske mesafe kurallarına dikkat etmeleri noktasında da hassasiyetimizi kendileriyle paylaşarak onlara bir mini eğitim çalışması sergileriz. Daha sonrasında ramazan davulcularımızın kendi resmi, muhtarın kaşesi bulunan yaka kartıyla kendilerini mahallelerde davul çalmaya yönlendiririz" diye konuştu.

YAKA KARTINA DİKKAT; BAHŞİŞİ KORSAN DAVULCUYA VERMEYİN

Ramazan davulcularımız bahşiş üzerine çalıştıklarını hatırlatan Aykut, "Davulcular gönüllü esaslı iş yaptıkları, bahşiş usulü üzerinde hizmet verdikleri için korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşesi varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin ve mahalle içerisine girmeye çalışan korsan davulculara da fırsat vermeyelim. Ramazan başladığında ilk 10 gün davulcularımız, davullarını çalarlar. 10 günden sonra iftar saatlerinde ve iftarla sahur arası kapıları çalarlar. Bahşiş isterler" dedi.

'KORSAN DAVULCUYA HAYIR'

20 yıldır davulculuk yapan Ali Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, manilerimiz, davullarımız hazır. En az 20-30 kişi varız. Memnuniyetle bekliyoruz. Korsan davulculara hayır. Bizim yaka kartımız var, muhtarımız onaylı. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

25 yıldır davulcu olan Bektaş Ez ise, "Heyecan ve mutlulukla ramazan ayının gelmesini bekliyorum ve korsan davula hayır diyorum. Vatandaşımız yaka kartı olmayan, mahallenin davulcusu olmayana bahşiş vermesin. Biz 1 yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. Bizim de çocuklarımıza kazancımız buradan oluyor. Manilerimiz, türkülerimiz hazır. Neşe ile insanlarımızı ramazan için kaldıracağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE DAVULCUYA KARŞI 'YAKA KARTI' UYARISI - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor
09:50 Güncel altın fiyatları: 1 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
09:49 Nisan ayı zamlarla geldi! Sanayide kullanılan elektrik yüzde 20 zamlandı
09:49 Tanju Özcan'dan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı: Nedense ondan umutluyum!
09:46 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Tansu Çiller' yorumu: Beyhude arayışlar!
09:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda neler oldu? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşti?
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: SAHTE DAVULCUYA KARŞI 'YAKA KARTI' UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement