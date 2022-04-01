SAHTE DAVULCUYA KARŞI 'YAKA KARTI' UYARISI - Son Dakika

İSTANBUL'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu. Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşeli kartı varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri ramazan davulcuları sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut bu yıl İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ BİLEN DAVULCULAR

Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi veren Aykut, "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları. Mahallelerde ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde biz tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu olarak, bütün muhtarlarımızla bağlantılı irtibata geçerek, ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde on beş gün kala onları davet ederiz. Kimlik fotokopilerini, iletişim bilgilerini alırız. Onlara davul çalacak sahnede yapması gereken hareketleri de uyarılarda bulunuruz. Ülkemizde pandemi sürecinde maske mesafe kurallarına dikkat etmeleri noktasında da hassasiyetimizi kendileriyle paylaşarak onlara bir mini eğitim çalışması sergileriz. Daha sonrasında ramazan davulcularımızın kendi resmi, muhtarın kaşesi bulunan yaka kartıyla kendilerini mahallelerde davul çalmaya yönlendiririz" diye konuştu.

YAKA KARTINA DİKKAT; BAHŞİŞİ KORSAN DAVULCUYA VERMEYİN

Ramazan davulcularımız bahşiş üzerine çalıştıklarını hatırlatan Aykut, "Davulcular gönüllü esaslı iş yaptıkları, bahşiş usulü üzerinde hizmet verdikleri için korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşesi varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin ve mahalle içerisine girmeye çalışan korsan davulculara da fırsat vermeyelim. Ramazan başladığında ilk 10 gün davulcularımız, davullarını çalarlar. 10 günden sonra iftar saatlerinde ve iftarla sahur arası kapıları çalarlar. Bahşiş isterler" dedi.

'KORSAN DAVULCUYA HAYIR'

20 yıldır davulculuk yapan Ali Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, manilerimiz, davullarımız hazır. En az 20-30 kişi varız. Memnuniyetle bekliyoruz. Korsan davulculara hayır. Bizim yaka kartımız var, muhtarımız onaylı. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

25 yıldır davulcu olan Bektaş Ez ise, "Heyecan ve mutlulukla ramazan ayının gelmesini bekliyorum ve korsan davula hayır diyorum. Vatandaşımız yaka kartı olmayan, mahallenin davulcusu olmayana bahşiş vermesin. Biz 1 yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. Bizim de çocuklarımıza kazancımız buradan oluyor. Manilerimiz, türkülerimiz hazır. Neşe ile insanlarımızı ramazan için kaldıracağız" diye konuştu.