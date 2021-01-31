Sahte dekont ile dolandırıcılık - Son Dakika

İstanbul'da internet üzerinden bilgisayarını satmak isteyen bir kişi, sahte evrak ile dolandırıldı. Mağdurun polis işbirliğinde tekrar ürün satışı yapıyormuş gibi göstermesi ile yakalanan 2 dolandırıcı tutuklandı.

İddiaya göre, 26 Ocak Salı günü bir vatandaş sosyal medya platformu üzerinden bilgisayarını 11 bin T'ye satışa koydu. Daha sonra sosyal medya platformu üzerinden mesaj atan bir kişi, bilgisayarı almak istediğini söyledi. Anlaştıktan sonra Bayrampaşa'da buluşarak düzenledikleri sahte EFT dekontu ile mağdura paranın ertesi gün hesaba geçeceğini söyleyen şüpheli, bilgisayarı alarak ayrıldı. Parasının hesabına yatmadığını fark eden satıcı, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden vatandaşları hazırladıkları sahte EFT belgeleriyle dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş ekipleri, dolandırılan şahısla beraber internet üzerinden yine bir ürün koyarak şüpheliyle buluşma sağladı. AVM önünde gerçekleşen buluşmada mağdurun şüpheliyi tanımasıyla polis hemen harekete geçti. Şüpheli kaçmaya çalıştığı esnada ekipler kıskıvrak yakaladı. Zanlı Barış Ö., kurye olduğunu söyleyerek, olayı organize edenin Mahmut A. olduğunu beyan etti. Barış Ö.'nün "Benim bu olayla ilgili bir bilgim yok, ben kuryeyim. Beni buraya gönderen kişi ile Çağlayan'da buluşacağım" demesi üzerine ekipler olayı organize eden şüpheli Mahmut A.'yı Çağlayan Taşocağı'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Ö.'nün dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı olduğu, Mahmut A.'nın ise hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

-İHA-