SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

MERSİN'de internet üzerinden sahte banka dekontuyla ödeme yapmış gibi göstererek ürün alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen H.E.B., yakalandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el alışveriş sitesine ilanı koyulan değeri 20 bin 700 TL olan oyun konsollarını sahte banka dekontuyla satın alarak dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen H.E.B. gözaltına alındı. H.E.B.'nin kentteki bir marketten aldığı sebzelerin de parasını ödemediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla bırakıldı.