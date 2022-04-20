SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

20.04.2022 07:44

MERSİN'de internet üzerinden sahte banka dekontuyla ödeme yapmış gibi göstererek ürün alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen H.E.B., yakalandı.

MERSİN'de internet üzerinden sahte banka dekontuyla ödeme yapmış gibi göstererek ürün alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen H.E.B., yakalandı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el alışveriş sitesine ilanı koyulan değeri 20 bin 700 TL olan oyun konsollarını sahte banka dekontuyla satın alarak dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen H.E.B. gözaltına alındı. H.E.B.'nin kentteki bir marketten aldığı sebzelerin de parasını ödemediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla bırakıldı.

SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Dolandırıcılık, Türk Lirası, alışveriş, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAHTE DEKONTLA DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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