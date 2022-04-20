Sahte dekontu gerçek sandı, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı - Son Dakika

İZMİR'de ikinci el otomobilini satmak isteyen Veli Sönmez (21), dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre, otomobilin satışı için notere giden Sönmez, satış için anlaştıkları paranın banka hesabına geçmediğini söyledi ancak daha sonra kendisine mesajla gönderilen sahte banka dekontuna güvenip otomobilini sattı. Para hesaba geçmeyince dolandırıldığını anlayan Sönmez, noterdeki güvenlik kamerası görüntülerini de alıp polise şikayetçi oldu.

Rüzgar gülü imalatı yapan bir firmada üretim elemanı olarak çalışan evli Veli Sönmez, 35 AZZ 491 plakalı otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Veli Sönmez'i, adının 'İhsan' olduğunu söyleyen İsa K. arayıp, ilandan gördüğü aracı satın almak istediğini söyledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşadığını belirten İsa K. ertesi gün İzmir'e geleceğini belirtip, Sönmez ile sözleşti. Buluşmaya dayısı olduğunu söylediği Yaşar D. ile gelen İsa K., otomobili dayısının üzerine alacağını belirtti.