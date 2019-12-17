Sahte deterjan operasyonu - Son Dakika

Sahte deterjan operasyonu
6 saat önce
Operasyondan görüntüler Muhabirin anons çekmesi Ekiplerin İmalathanede inceleme yapması Sahte deterjan operasyonu - İSTANBUL.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:21 Kaynak: AA
Operasyondan görüntüler
Muhabirin anons çekmesi
Ekiplerin İmalathanede inceleme yapması Sahte deterjan operasyonu - İSTANBUL
Son Dakika Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı