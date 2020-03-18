Sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın - Son Dakika
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Sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında, 1 ton sahte el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında, 1 ton sahte el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Bölgesi'nde temizlik ürünleri bulunan bir depoda sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarı aldı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde 1 tonluk tank içinde el dezenfektanı, çok sayıda boş etil alkol bidonu ve etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 terazi, 1 tonluk ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank, 21 kilogramlık beyaz renkli toz ham madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:05 Kaynak: AA

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