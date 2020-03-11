Sahte dezenfektanlara polis baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte dezenfektanlara polis baskını - Son Dakika

Sahte dezenfektanlara polis baskını

6 saat önce

Sahte dezenfektanlara polis baskını İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ve sahte vücut dezenfektanları ele geçirildi.

Sahte dezenfektanlara polis baskını

İZMİR - İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda cinsel uyarıcı ilaç ve sahte vücut dezenfektanları ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte ürün olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bir depoya baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 15 bin 579 adet cinsel uyarıcı ilaç ve 3 bin 462 adet sahte vücut dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Sahte dezenfektanlara polis baskını

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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