Son Dakika Haberleri: Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde sahte saatli bomba düzeneği ve silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan C.S (36) sahte saatli bomba düzeneği ve silahla tehdit ettiği kuyumcudan çaldığı bilezikleri Amasya'da bozdurmak isterken yakalandı. Amasya'dan Tokat'a getirilen şahıs ifade işlemlerinin ardından Zile Adliyesine çıkartıldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan zanlı Zile M Tipi cezaevine gönderildi.

Borcundan dolayı soygun yapmış

Zile ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen C.S, mahkemede yaklaşık 50 bin lira borcunu ödeyemediği için soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Çaldığı altın ve paralarla yakalandı

Zile ilçesinde dün meydana gelen olayda motosikletle kuyumcu dükkanının önüne gelen şahıs başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti elindeki poşetten çıkartarak masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Aldığı altınlarla kaçan C.S. polisin takibi sonucu kısa sürede Amasya'da bilezikleri bozdurmak isterken yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinden 27 bin 315 TL para ve 28 adet altın bilezik çıktı.

Polis güvenli kameralarına yansıyan görüntülerde topalladığı tespit edilen şahsın kimliğini tespit ederek çalışma yaptı. Zile'den bindiği otomobilin plakası tespit edilen soyguncu Amasya'da MOBESA kameraları tarafından tespit edilerek düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
Tokat, Zile, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güpegündüz market soymaya çalışan hırsız, yakalanınca "Şansımı denedim" dedi Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen polis memuru intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte dinamitle soygun yapan şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]