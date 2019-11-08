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Son Dakika 3. Sayfa Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti

Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti

8 saat önce

Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti Adana'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması olmayan kişilerin ehliyet almasına sağlayan oğlunu ihbar ederek şebekeyi ortaya çıkardıADANA - Adana'da bir baba arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması...

Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti

Adana'da bir kişi arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması olmayan kişilerin ehliyet almasına sağlayan oğlunu ihbar ederek şebekeyi ortaya çıkardı

ADANA - Adana'da bir baba arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan ve okuma-yazması olmayan kişilerin ehliyet almasını sağlayan oğlunu ihbar ederek şebekeyi ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bakkal dükkanı işleten Muhammed Hıdır polisi arayarak, oğlu Bessem Hıdır'ın sürücü kursu sahibi A.S. ile yeminli tercüman Züheyir Hüsso'nun okuma-yazma bilmeyenlere sahte diploma yaptığını ve bunların ehliyet almalarını sağladığını ileri sürdü.

Polis babanın ihbarı üzerine harekete geçerek sürücü kursu ile diğer zanlıları takibe başladı. Polis takip sonucunda savcılıktan alınan izinle sürücü kursuna da baskın yaptı. Yapılan baskında kursta 160 şahıs adına düzenlenmiş sürücü belgesi başvuru dosyası, 35 sahte sertifika, 120 sahte diploma, 1 bilgisayar ve 2 kaşe ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.S., yeminli tercüman Züheyir Hüsso, Bessem Hıdır ve sahte diploma alan Bilal Kelzi ile Muhammet Lattuf'u gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan zanlılardan Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı.

Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:43 Kaynak: İHA
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