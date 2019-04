Sahte Diplomayla Kekemelik Tedavisine 55 Yıl Hapis

BURSA'da, sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişiyi tedavi etme vaadiyle dolandırmakla suçlanan tutuklu sanık Emre Nuri Korkut (40), toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Emre Nuri Korkut, Bursa 'da 2018'de açtığı kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezinde Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek, hastalarının güvenini kazanmaya çalıştı. Ancak Korkut, bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin lise mezunu olduğu belirlenirken işyerinde yapılan aramada da sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, işlemlerinin ardından 22 Şubat 2018'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak, Bursa Cumhuriyet Savcısı 'nın itirazı üzerine Korkut, tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'YAPTIĞIM İŞ, PROFESÖR OLMAYI GEREKTİRMEMEKTEDİR'Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut'un davasında karar çıktı. Duruşmaya Korkut ile avukatı ve bazı şikayetçiler katıldı. Korkut, ilk savunmasındaki, "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Ben gelen kişilerin öncelikle bana sordukları doktordan ziyade düzelecek miyim sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" sözlerini tekrarladı.Son sözü sorulan sanık Emre Nuri Korkut, "Hakim bey, iki müşteki ile uzlaşmıştım. Diğer müştekilerle de uzlaşmak için tahliyemi istiyorum. Pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda 'basit dolandırıcılık' suçundan 33 şikayetçinin her birinden 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere sanığın toplam 55 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.- Bursa