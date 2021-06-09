Sahte diş doktoru yakayı ele verdi - Son Dakika

- Sahte diş doktoru yakayı ele verdi

'Diş doktoruyum' deyip Suriyelilere sözde tedavi yapan şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisini 'diş doktoruyum' diyerek tanıtıp, Suriyelilere ücret karşılığında muayene yapan şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelinin sözde muayenehanesinde çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli A.J.'nin, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Suriyelileri ücret karşılığında muayene ettiği, sözde diş tedavisi yaptığı ve ilaç sattığı bilgilerine ulaştı. A.J.'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi'nde bulunan ve muayenehane olarak kullandığı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünite koltuğu, 39 adet diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme, 42 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç, 27 adet diş yapımında kullanılan ölçü kalıpları, 17 adet yapımı tamamlanmış diş kalıbı, 1 adet diş yapımında kullanılan fırın, 1 adet hassas diş ölçüm aleti, 12 adet diş uyuşturma solüsyonu, 1 adet kompresör,19 adet diş uyuşturmada kullanılan şırınga ve çok sayıda örnek diş numuneleri, diş alçıları ve diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.J.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.