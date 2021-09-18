Sahte diş hekimi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yabancı uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi edip ilaç atan Suriye uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir şahsın kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, kurduğu muayenehanede yabancı uyruklu vatandaşları para karşılığında tedavi ettiği ve ilaç sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın muayenehanesine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet otokolov cihazı, 1 adet tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 adet makas klemp, 9 adet kompozit dolgu malzemesi, 38 adet dolgu el aletleri, 6 adet elevator, 17 adet presel, 19 adet diş aynası, 1 adet mercekli göz, 1 adet hava kompresörü, 5 adet randevu defteri, 10 kutu tıbbi ilaç, 9 adet alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu M.H. (33) gözaltına alındı. Şahıs İzmit İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ