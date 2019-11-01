Sahte diş hekimini hasta kılığındaki polis yakaladı

Adana'da bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi, hasta kılığına giren polis tarafından yakalandı

ADANA - -Adana'da bir diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahte diş hekimi, hasta kılığındaki polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın eşiyle birlikte sahte diş hekimliği yaptığı daha öncede aynı suçtan yakalanıp 8 ay cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Seyhan ilçesi. Mestanzade Mahallesindeki adresi takip eden polis, yaptığı araştırmada, Diş Hekimi R.S. adına bir muayenehane açıldığını belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde Osman Nuru B. isimli ilkokul mezunu kişinin eşiyle birlikte gerçek diş hekiminin diplomasını kullanarak muayenehane açtığını ve burada vatandaşa diş sağlığı hizmeti verdiğini belirledi.

Hasta kılığındaki bir polis dolgu yaptırma bahanesiyle muayenehaneye girdi. Burada yapılan tespitin ardından muayenehaneye baskın yapan polis sahte diş hekimini suçüstü yakaladı. Zanlının muayenesinde bulunan ajandalara da el konuldu. Ajandalarda sahte diş hekiminin yaptığı diş işlemlerini ve aldığı ücretleri not ettiği görüldü.

Emniyette sorgusu devam eden zanlının daha öncede aynı suçtan cezaevine girip 8 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.