Sahte dişçi operasyonu - Son Dakika
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Sahte dişçi operasyonu

7 saat önce

Bursa'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Bursa'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği bilgisi üzerine Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde tedavi hizmeti verdiği belirlenen C.T. yakalandı. Şüphelinin, daha önce de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Diş muayenesi için kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ele geçirilen daire, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Sahte dişçi operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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