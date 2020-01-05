Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesinde yapılan aramada av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Sahte dişçide silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesinde yapılan aramada av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1620 mermi, 39 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan pipet ele geçirildi.

İş yerinin hiçbir izin belgesi bulunmayan ve ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenehanesi ve atölyesi olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından iş yerinin mühürleneceği bildirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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