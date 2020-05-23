Sahte dişçiye baskın - Son Dakika

HATAY'ın Defne ilçesinde, sahte dişçi F.Ç.'nin kaçak çalıştırdığı muayenehaneye baskın düzelendi. Muayenehanede ele geçirilen çok sayıda malzeme, gözaltına alınıp serbest bırakılan sahte diş hekimine, yediemin olarak teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce kentteki bir diş hekiminin yanında çalışan F.Ç.'nin kendisine muayenehane açtığı ihbarı aldı. Sahte dişçinin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Kaçak çalıştırılan muayenehanede diş tedavisinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.Gözaltına alınan F.Ç. ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler de savcılık talimatıyla yediemin olarak şüpheliye teslim edildi.