Üye Girişi
Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye - Son Dakika

Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye

14.01.2022 14:46
Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye

AKSARAY Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi...

AKSARAY Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan aldığı cezada hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme, Laçin'in tahliyesine karar verdi.

? Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Laçin iddianamedeki ifadesinde ODTÜ'den mezun olduğunu göster Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, - AKSARAY Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan cezada hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme, Laçin'in tahliyesine karar verdi.??Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zehra Zulal Atalay Laçin hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Laçin iddianamedeki ifadesinde ODTÜ'den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirterek, "İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesi'ne gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım" dedi.DİPLOMA ÖRNEĞİNİ İNTERNETTEN ELDE ETMİŞ Diploma örneğini internetten elde ettiğini belirten Laçin, "Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine üniversiteler arası kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım. Aksaray Üniversitesi'ne atanmamdan itibaren yaklaşık 25-30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18 bin 600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı.'DOÇENTLİK BELGESİNİ KENDİM HAZIRLADIM'Zehra Zulal Atalay Laçin, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Laçin, savunmadı 6 dil bildiğini, doçentlik belgesini kendisinin hazırladığını belirterek, "Doçentlik belgemi kendim hazırladım. Türkiye'de trafik cezam dahi yok. Hiçbir suça karışmadım. Zeynep Atalay ile farklı alanlarda çalışıyoruz. Ben ise uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Şayet bu ikisinin eserlerini bildirmiş olsaydım, alanım dışında olduğu anlaşılacaktı. Benim seçilmemi sağlayan eserler bana aittir. Bunlar yurt dışında olduğu için YÖK dokümantasyon sisteminde olmaması da normaldir. Dolayısıyla iddianamede belirtildiği şekliyle zincirleme olarak 'resmi evrakta sahtecilik' yoktur. Bu eserler bana aittir. Resmi evrak niteliğinde değildir. Üzerime atılı suçlamayı belirttiğim şekliyle kabul ederim. Emniyette verdiğim ifadeyi panik halinde verdim. O yüzden çelişkilidir" dedi.Daha sonraki ifadelerinde gerçekleri anlattığını belirten Laçin, "İkinci kez ifade vererek gerçeklerden bahsettim ve ikrarda bulundum. O ikrarım doğrudur. Aynen tekrar ederim. İlk defa böyle olaya karıştığım için müdafim de olmadığı için polis merkezinde ve savcılıkta çıktığımda farklı beyanlarda bulundum. Bu beyanlarımda doğru değildir. İtibar edilmemesi istiyorum. Kendime yeni müdafi atandıktan sonra ve onunla görüştükten sonra gerçekleri anlattım. Ben uzun yıllar Erbil'de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Burada çalışırken davaya herhangi bir belgeyi sahte olarak düzenleyip de oraya vermiş değilim. Orada terör tehdidi altında kalarak ülkeme faydalı olmak adına çalıştım. 81 gündür tutukluyum. Üniversitenin zararını karşıladım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Laçin'e, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası verdi. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, Laçin'e ayrıca 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verip, tahliye etti.


Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye
Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye
Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye
YORUMLAR
500

Aksaray Üniversitesi, Dolandırıcılık, Öğretim Üyesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye - Son Dakika


Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş         
12:30
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar         
12:04
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26

Son Dakika Haberleri
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
14:29 Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına
14:28 İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:06 Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 14:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement