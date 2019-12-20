Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu - Son Dakika

Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu

7 saat önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalandıktan bir ay sonra tahliye edilen hükümlünün, sahte doğum raporu düzenlediği ortaya çıktı.

Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalandıktan bir ay sonra tahliye edilen hükümlünün, sahte doğum raporu düzenlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konya, Nevşehir, Çorum ve Kayseri'de, "hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülizar P'yi 16 Kasım'da Kayseri'de yakaladı.

Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen Gülizar P'nin, 17 Aralık'ta tahliye edildiğini öğrenen ekipler, yaptıkları araştırmada, hükümlünün Kayseri Şehir Hastanesi'nden sahte doğum raporu aldığını, bu raporla Bünyan İlçe Nüfus Müdürlüğünden Ayşe P. adına sahte kimlik çıkarttığını ve hapis cezasını 6 ay ertelettiğini tespit etti.

Hükümlünün evine operasyon düzenleyen polis, Gülizar P. ile sahte doğum raporu ve kimlik çıkarma işlerini yürüttüğünü itiraf eden eşi Murat P'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülizar P. ve Murat P, "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı
Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Meteorolojiden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısı yapıldı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
22:14 Tartıştığı çocuklarına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:14 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
22:14 Aydın'da yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:14 Trabzon'da 16 yıl önce düşen uçaktaki İspanyol askerlerinin kalıntıları Madrid'de - Son Dakika
22:13 Adalar kaymakamı ve faytoncular derneği başkanından açıklama - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:19:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]