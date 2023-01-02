Sahte doktor Ayşe Özkiraz, yarın hakim karşısına çıkacak: 13 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz, yarın hakim karşısına çıkacak: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

02.01.2023 22:38

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtıp, yaklaşık 1 sene boyunca görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz yarın hakim karşısına çıkarılacak. 20 yaşındaki Özkiraz hakkında resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, yetkisiz hekimlik suçlarından toplam 13 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede Özkiraz hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Özkiraz'ın yargılanmasına yarın Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

TUS'TAN 81 PUAN ALDIM YALANI

İddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi. İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek Ayşe Özkiraz'ın kendisini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

EVİNDE ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Özkiraz'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana Bilim Dalı servisine ait kart, kan grubu kartı ve çok sayıda tıp kitapları ele geçirildi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

BİRÇOK KEZ AMELİYATLARA KATILDI

Kendisini doktor olarak tanıttığını ve girdiği bazı ameliyatlardan sonra dikiş yaptığını söyleyen Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede, üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketin bulunmadı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz, hakim karşısına çıkıyor: 13 yıla kadar hapsi isteniyor
Kaynak: DHA
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Ayşe Özkiraz, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktor Ayşe Özkiraz, yarın hakim karşısına çıkacak: 13 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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