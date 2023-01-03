Sanık Ayşe Özkiraz , tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında son savunması istenirken, "Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum. Söylediğim yalanlardan dolayı sizlerden ve herkesten özür diliyorum. Beton üzerinde yatıyorum. Doktor olmak istiyorum, tahliyemi talip ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ayşe Özkiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz: Muayenelere katılmadım, 1 kez dikiş yaptım (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.