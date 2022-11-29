Sahte doktorun foyası böyle ortaya çıkmış! Aldatılan sevgili her şeyi tek tek anlatmış

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne çalışmalarını sürdürüyor. Müfettişlerin, hastanede yöneticiler, doktor ve diğer görevlilerin ifadelerini başvurduğu öğrenildi.

"ÇAPA'NIN GURURU" DİYE ÇİÇEK YAPTIRMIŞ

Ayşe Özkiraz'ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun "Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı.

350 LİRA ÖDEMİŞ

Sahte doktorun kendine yolladığı bir başka hediyede ise "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

SEVGİLİSİ VARKEN BAŞKA BİRİYLE GÖRÜŞÜP "DOKTORUM" DEMİŞ

Öte yandan Ayşe Özkiraz'ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, sosyal medya üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı ve iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy'de görüştüğü V.C.'ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz'ı Çerkezköy'de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe'yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrendi.

ADI DA SAHTE ÇIKTI

Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022'de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.'nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz'ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu belirlendi.

AİLESİNİN OLAYDAN HABERİ YOK

İddiaya göre Ayşe Özkiraz'ın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini bir televizyon kanalında anlatan annesi Semra Arslan, "'Ben büyüyünce doktor olacağım' derdi. 'Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım' derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa'da yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde 'doktor arkadaşımızın annesi' diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.