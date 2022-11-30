Sahte doktor taksiciyi de kandırmış: Taksicinin eşini, annesine doktor diye tanıtmış

Sahte doktor, kendine biçtiği rolüne her yerde sadık kalmış

TEKİRDAĞ - Türkiye'nin gündemine oturan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki sahte doktor olayından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ilçedeki bir taksiciye kendisini defalarca hastaneden aldırdığı, taksicinin eşini de annesine doktor arkadaşı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendini çocuk cerrahı olarak tanıtıp, bir yıla yakın süredir hasta muayene edip ameliyatlara giren ve Doktor Ayşem olarak kendini tanıtan Ayşe Özkiraz'ın (21); Türkiye gündemine oturduktan sonra Madam Matruşka unvanıyla bugüne kadar kandırdığı isimler bir bir konuşmaya başladı.

Ülke gündemini sarsan Tekirdağ'daki sahte doktor olayında yeni yalanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, yalanına yaşadığı ortamdaki herkesi alet etmiş. Özkiraz'ın, Çerkezköy ilçesinde taksicilik yapan Orhan Çınar'a da kendini doktor diye tanıtıp, defalarca kendini hastaneden aldırdığı, aynı zamanda taksicilere ödeme yapmayıp direksiyon başındaki emekçileri de mağdur ettiği ifade edildi.

Önüne gelen her şeyi yalanına ortak etmiş

Bütün bu yaptıklarıyla da yetinmeyen sahte doktor, bir süre sonra taksicinin eşini ise annesine 'doktor arkadaşım' diye tanıtmış. Sahte doktor, süreci daha sağlıklı yürütebilmek için önüne gelen hiçbir imkanı es geçmeyerek her şeyi yalanına fayda sağlamak için kullanmaya çalışmış.

"Bizleri mağdur etti"

Taksici Orhan Çınar yaptığı açıklamada, "Benim burada kamu görevlisi bir arkadaşım vardı. Onunla sözlü olduğunu biliyordum, o esnada tanışmıştık. Bir pastanede oturuyorduk, kendisi 'Ben doktorum' diyordu. Cerrahpaşa'da görev yaptığı için orada seminerlere katıldığını söylüyordu. Ticari taksiyle götürüyordum kendisini. Kendisini geçtiğimiz yıl kışın zorlu hava şartlarında götürdüğüm getirdiğim de oldu. Burada oturduğumuz zamanlarda 'Ben doktorum' diyerek annesi aradığında annesine ameliyathaneye gireceğini söylüyordu. Bizleri mağdur etti. İstanbul'da bizi polis çevirdiğinde Cerrahpaşa kimliklerini gösteriyordu. Polisler de 'Tamam hocam, iyi günler' deyip geçmemize izin veriyorlardı. Cerrahpaşa'da yurttan çıktığını söyledi, kendisini almamızı istedi. Ben de eşimle beraber gittim. Biz burada kamu görevlisi arkadaşımla oturuyorduk, kendisini almamızı isteyince ben de yalnız gitmemek için eşimi de aldım. Beraber Çerkezköy'e döndüğümüzde tayininin buraya çıktığını söyledi. Oysa hiç öyle bir şey yokmuş" dedi.

Taksicinin eşini de doktor diye tanıtmış

Çınar, açıklamasının devamında, "Eşimin numarasını annesine vermiş, benim eşimi de annesine doktor arkadaşı olarak tanıtmış. Bizleri annesi aradığında öyle dedi. Annesi de mağdur, hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Biz en son bu olay olmadan bir hafta 10 gün önce görüşmüştük. Ben yine kendisini Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden almıştım. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Acil giriş kapısından alıyordum, çarşıya getiriyordum, evine bırakıyordum. Benim de mağduriyetim oldu. Genel olarak kendisini ben götürüp getirdiğim için diğer taksici arkadaşlarım da bana söyledi, 'Bize ödeme yapmadı' dediler" diye konuştu.