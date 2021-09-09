Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda kendisini doktor olarak tanıtıp çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

BİDONLAR İÇİNDE CANLI SÜLÜKLER ELE GEÇİRİLDİ

İpekyolu ilçesindeki bir iş merkezinde yetkisiz ve sağlıksız yöntemlerle tedavi uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tıbbi elektronik cihaz, 3 bin 908 hacamat kupası, 80 hacamat pompası, 8 bin 426 çeşitli tıbbi malzeme, 4 hasta sedyesi, 4 hasta paravanı, 10 doktor önlüğü, bidonlar içerisinde canlı sülükler, 1 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.