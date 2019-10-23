Sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sahte para ve uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde 'Parlament Tepesi' olarak bilinen Muratlı- Müsellim karayolu 2. kilometre üzerinde gerçekleşti. Bir süredir takip edilen F.Y. ve G.Y. adlı iki şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta yapılan aramalarda 28 adet Crack (Taş) adlı uyuşturucu madde, 30 fişek sentetik uyuşturucu bonzai ile 500 sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Yakalanan dolarlar ve uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.