Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika
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Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

08.04.2022 16:49
Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın sahte dolarla alışveriş yaptığı tespit edilirken, yapılan aramada sahte 4 bin 200 dolar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın sahte dolarla alışveriş yaptığı tespit edilirken, yapılan aramada sahte 4 bin 200 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timi polisleri, kent merkezinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen C.O.'nun (37) üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şahsın üzerinden sahte olduğu anlaşılan 3 bin 50 dolar geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmada, şahsın 2 farklı işyerinden bin 150 sahte dolar karşılığında alışveriş yaptığı tespit edildi. Ekipler, ele geçirilen sahte 4 bin 200 dolara ele koydu.

Ayrıca, Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timi polisleri, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların yoğunluk gösterdiği Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısında kalpazanlar tarafından gerçeğe çok yakın olarak basılan sahte döviz ve Türk paraları üzerinde duyarlı bulunulması konusunda esnaflara uyarılarda da bulundu. - KAYSERİ

Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

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alışveriş, Kayseri, Polis, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika
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