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Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi - Son Dakika

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi

13.01.2022 14:47

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen bir kişinin oyunu, İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Müşterinin ödeme yaptığı taksici, kendisine sahte para verildiğini belirterek, şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen ekipler, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Yeni yıla Almanya'da girmek isteyen Murat K., 31 Aralık 2021 tarihinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na gitti. Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele cebinde bulunan sahte dolarla ödeme yapan Murat K., daha sonra bilet satış ofisine giderek aynı yolla business class uçak biletini aldı.

TAKSİCİ, POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Murat K. İstanbul Havalimanı'nda uçuş saatini beklerken, taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle başvuruda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı.

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi

ÜSTÜNDEN 2 BİN 700 DOLAR ÇIKTI

Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi. Murat K.'nın, GBT kontrolünde parada sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Murat K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi
Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahıs, İstanbul Havalimanı'na kadar gidebildi
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İstanbul Havalimanı, Almanya, Aralık, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi - Son Dakika
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