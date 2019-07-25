SAHTE DOLARLAR EMNİYETİN BAHÇESİNDE SERGİLENİYOR 1 (Havadan görüntülerle)
54 dakika önce
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.
Mali Suçlarla Mücadele Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:05 Kaynak: DHA
Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt
'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi
'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde sergileniyor.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Sahte dolarların görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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