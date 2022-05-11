Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada

11.05.2022 10:30

Son dakika haberine göre Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar.

Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin polisi, kuyumcularda sahte dolar bozduran yabancı uyruklu 2 şahsı suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen yabancı uyruklu biri kadın 2 kişi, 500 Amerikan doları bozdurdu. Paraları bankaya götüren kuyumcu, dolarların sahte olduğunu anladı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısları belirleyen ekipler, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir başka kuyumcuda daha sahte para bozdurmaya çalışan şüphelileri suç üstü yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında 3 bin sahte dolar para ele geçirildi.

Şüphelilerin H.Z.A. ve M.A. olduğunu tespit eden ekipler, şahısların 1 gün önce Mersin'e geldikleri, Yenişehir ilçesinde bulunan bir günübirlik konaklama tesisinde kaldıklarını belirledi. Adreste A.H.M. isimli yabancı uyruklu başka bir şahıs daha olduğunu tespit eden ekipler, burada yaptığı aramada 7 bin 100 dolar sahte dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların kuyumcularda dolarları bozdurma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, dolarları bozdurduktan sonra bölgeden ayrılıyorlar.

Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada
Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada
Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada
Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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