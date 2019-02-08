Son Dakika Haberleri: Sahte Dolarlarla Yakalanan 2 Suriyeli Tutuklandı

Sahte Dolarlarla Yakalanan 2 Suriyeli Tutuklandı

47 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 dolarlık 100 sahte banknotla yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Sahte Dolarlarla Yakalanan 2 Suriyeli Tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 100 dolarlık 100 sahte banknotla yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri, sahte banknotları 650 dolar karşılığında aldığını iddia etti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu kişilerde yüklü miktarda sahte para olduğu ihbarı üzerine, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada, 100 dolarlık 100 sahte banknot ele geçirilirken, evde bulunan Suriye uyruklu Z.G. ile I.Ş.K. gözaltına alındı.  Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa sevk edildi.

'SAHTE BANKNOTLARI, KONYA'DA BİR KİŞİ 650 DOLARA VERDİ'

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan şüphelilerden Z.G., sahte paraları kendisine Konya'dan tanımadığı kişinin 650 dolar karşılığında verdiğini, bu olaydan başka insanlara bahsetmemesi gerektiğini ve Manavgat'ta bu paralarla alışveriş yapabileceğini söylediğini iddia etti. Manavgat'a gelince akrabasına olayı anlattığını belirten Z.G., bu sırada eve polislerin baskın yaptığını anlattı. Diğer şüpheli I.Ş.K. ise kendisinin paralarla ilgisi olmadığını ileri sürdü. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen I.Ş.K. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: DHA

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