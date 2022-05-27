Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

27.05.2022 23:31
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gelen Irak uyruklu Mustafa D.K.K. (26), daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Polis, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement