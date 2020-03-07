Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama - Son Dakika

Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 'Sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kurmak' suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 'Sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kurmak' suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kuranlara yönelik operasyon başlattı. Ceylanpınar ilçesine bağlı köyler ve Mardin ili Kızıltepe ilçesinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonel çalışmada, dosya kapsamında 16 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatlı 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Ceylanpınar Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:36 Kaynak: İHA
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